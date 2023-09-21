Минобороны Турции поздравило Баку с «успехами» в Карабахе

Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил азербайджанского коллегу Закира Гасанова с «успешным завершением» операции в Карабахе. Об этом сообщается на сайте минобороны Азербайджана.

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«Господин Гюлер поздравил министра обороны Азербайджана с успешным завершением антитеррористических мероприятий и отметил, что Турция, как и всегда, рядом с Азербайджаном», — говорится в пресс-релизе министерства.

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По данным ведомства, Гасанов рассказал Гюлеру о «военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки». Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

До этого президенты Азербайджана и Турции обсудили завершение конфликта в Карабахе.

Нагорный Карабах — населенный преимущественно армянами анклав на территории Азербайджана. Единственной связующей артерией анклава с Арменией является Лачинский коридор.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств—членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.