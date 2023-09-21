Мобилизация: последние новости на сегодня 21 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Глава оборонного комитета ГД Картаполов: мобилизованные подлежат ротации

Мобилизованные, как и прочие участники специальной военной операции, подлежат ротации, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, пока одна часть выполняет боевые задачи, другие имеют возможность отдохнуть. Парламентарий указал, это не требует каких-то законодательных решений. Ротация проводится в рамках группировок под руководством непосредственных командиров и начальников.

У мобилизованных также есть возможность побывать дома. В соответствии с решением главы государства, каждому военнослужащему за шесть месяцев, прослуженных в зоне спецоперации, положено две недели отпуска без учета времени, выделяемого на дорогу.

Герою СВО из Каширы вручили медаль Суворова

Герою специальной военной операции из Каширы в Московской области Сергею Р. вручили медаль Суворова, сообщают «Вести Подмосковья».

Как заявил председатель совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров, высокая государственная награда – результат настоящего мужества и отваги, которые проявил мужчина в борьбе с неонацизмом.

Отмечается, что на таких примерах самоотверженности будет в дальнейшем строиться патриотическая работа в округе.

В Белгородской области с ноября 2023 года региональные меры поддержки распространят на военнослужащих всех родов войск

В Белгородской области с ноября региональные меры поддержки распространят на военнослужащих всех родов войск, сообщают «Белновости».

До этого времени на такую помощь могли рассчитывать только мобилизованные жители региона.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков дал поручения перенести все формы поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тысяч рублей, с 1 ноября с мобилизованных на служащих в зоне проведения специальной военной операции всех родов войск.