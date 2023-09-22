В Пентагоне прокомментировали сообщения о передаче США ракет ATACMS Киеву

В настоящее время Вашингтон не может сделать объявление по вопросу поставок ракет ATACMS на Украину. Об этом Пентагоне.

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«Нам известно о сообщениях СМИ, но по ATACMS анонсировать нечего», — приводит агентство комментарий военного ведомства.

Ранее телеканал NBC News рассказал, что президент США Джо Байден проинформировал украинского коллегу Владимира Зеленского о намерении передать Киеву небольшое количество ракет ATACMS. Уточнялось, что дата передачи ракет и официального заявления об их поставках неизвестны.