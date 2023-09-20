МО РФ: Российские миротворцы продолжают выполнять свои функции в Карабахе

В Минобороны России сообщили о судьбе российских миротворцев, оказавшихся в зоне азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе.

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"В обострившихся условиях в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои функции. В настоящее время оказывается вся возможная помощь мирному населению. В базовом лагере миротворцев, где расположен и медотряд, находится 2261 гражданское лицо, в том числе 1049 детей", - сообщили российские военные.

Подчеркивается, что командование миротворческим контингентом находится "в тесном контакте на надлежащем уровне с азербайджанской и армянской сторонами, а также с представителями Нагорного Карабаха".

В Минобороны отметили, что идет обсуждение между сторонами о недопущении кровопролития, соблюдении норм гуманитарного права в отношении мирного населения, а также об обеспечении безопасности российского миротворческого контингента.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что миротворцы проводят эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха. Она идет в первую очередь из наиболее опасных районов. Всем, кому это необходимо, российские военные медики оказывают помощь.

"Всего эвакуировано более 2 тысяч мирных жителей. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачи-специалисты медотряда спецназначения оказали помощь жителям, получившим ранения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечалось также, что российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха.

"На 30 наблюдательных постах ими ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня", - пояснили военные.