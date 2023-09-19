В Казахстане прокомментировали сообщения о конфликте на границе с РФ

Информация о конфликте между казахстанскими и российскими пограничниками, появившаяся на отдельных страницах в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Казахстана .

По сведениям казахстанского портала "Стоп фейк", созданного для борьбы с недостоверными данными, в социальных сетях распространяется видео, на котором показаны люди в военной форме и военная техника, а голос за кадром утверждает, что конфликт произошел в Костанайской области, и в настоящий момент туда стягивают технику.