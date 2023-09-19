В Кении потерпел крушение вертолет ВВС

Вертолет ВВС Кении упал на севере страны, есть погибшие. Об этом сообщил представитель Минобороны Кении Зипора Киоко.

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"Вертолет вел наблюдение с воздуха в рамках проходящей операции "Амани Бони" по обеспечению безопасности", - приводит его слова газета Nation.

В результате крушения есть погибшие, их число не раскрывается.