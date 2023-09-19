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В Кении потерпел крушение вертолет ВВС

Вертолет ВВС Кении упал на севере страны, есть погибшие. Об этом сообщил представитель Минобороны Кении Зипора Киоко.

В Кении потерпел крушение вертолет ВВС
© 123rf.com

"Вертолет вел наблюдение с воздуха в рамках проходящей операции "Амани Бони" по обеспечению безопасности", - приводит его слова газета Nation.

В результате крушения есть погибшие, их число не раскрывается.

На севере Кении сейчас проходят мероприятия по противодействию боевикам из радикальной группировки "Аш-Шабаб", которые совершают рейды из Сомали на кенийскую территорию.