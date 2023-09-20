Fox News: Украина не получит ракеты ATACMS в обозримом будущем

Вооруженные силы Украины в обозримом будущем не получат от Вашингтона выпрашиваемые Киевом ракеты ATACMS. Об этом в социальной сети X заявил пентагоновский корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Украина в обозримом будущем не получит ATACMS — тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль, экстренно запрашиваемые Зеленским для уничтожения российских сил в Крыму и других удерживаемых Россией территорий», — сказано в сообщении.

20 сентября журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса сообщал, что все американские ведомства одобрили поставку ВСУ американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом.

До этого агентство Reuters, со ссылкой на представителя американской администрации, сообщало, что президент США может объявить в четверг о выделении очередного пакета военной помощи Украине.