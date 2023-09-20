Фрегат «Адмирал Исаков» спустят на воду в 2024 году

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«В первой половине следующего года планируем спустить на воду», — сказал он на Международной выставке «Нева 2023».

Орлов добавил, что также продолжается строительство фрегатов «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» проекта 22350. По его словам, корпуса кораблей уже собраны.

«Адмирал Исаков», который заложили в 2013 году, стал четвертым многоцелевым фрегатом проекта 22350. Эти корабли получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволяет хранить и запускать 16 ракет «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

Ранее в сентябре ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщил, что ремонт и модернизацию большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» Северного флота, который переквалифицируют во фрегат, могут завершить в 2025 году.