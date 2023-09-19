Морпехи США приостановят полеты на два дня после пропажи истребителя F-35

Исполняющий обязанности командующего Корпусом морской пехоты (КМП) США Эрик Смит объявил, что на этой неделе приостановят на два дня полеты всех самолетов для обсуждения мер безопасности после пропажи истребителя F-35. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на представителя структуры и электронное письмо, которое Смит разослал подразделениям.

На момент публикации материала телеканала ABC обломки истребителя F-35 еще не были найдены.

По данным телеканала, в письме указано, что ни одному подразделению КМП не разрешается летать до тех пор, пока не пройдут двухдневные обсуждения случившегося.