Вооруженные силы России сегодня ночью нанесли удар по местам хранения на Украине боеприпасов с обедненным ураном и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Удар по местам хранения боеприпасов с ураном

Удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками, пояснил Игорь Конашенков.

Также, по его словам, целью удара стали центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», - заметил официальный представитель Минобороны России.

О планах Пентагона направить Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи стало известно 6 сентября. Речь идет, в частности, о 120-миллиметровых снарядах для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. При этом официальный представитель Белого дома Джон Кирби заверял, что передаваемые ВСУ снаряды не представляют радиоактивной угрозы. Вашингтон полагает, уточнил чиновник, что боеприпасы этого типа помогут украинским танкистам.

Отражены атаки ВСУ

По данным Минобороны России, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск совместно с авиацией и артиллерией отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное.

«Потери противника составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30», - заявил в ходе брифинга официальный представитель российского военного ведомства.

Еще две атаки украинских штурмовых групп были отражены на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.

«Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Также в районе населенного пункта Пречистовка уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ», - пояснил Игорь Конашенков.

За сутки российскими военными также уничтожены орудие М119 производства США, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, боевые бронированные машины, гаубицы Д-20, гаубицы «Мста-Б».

«В районах населенных пунктов Торское, Серебрянка и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны», - заявил представитель Минобороны России.

Перехвачены беспилотники

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и подавлены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, уточнил Конашенков.

Дроны были уничтожены в районах населенных пунктов Спорное Донецкой Народной Республики, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Мирное, Пролетарское, Скелеватое Запорожской области и Коханы Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, Украина лишилась 472 самолетов, 249 вертолетов, 6865 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что в последние месяцы ВСУ стали чаще пытаться нанести удары дронами по территории России. Глава Ростатома Алексей Лихачев отметил, что объекты российской атомной инфраструктуры продолжают оставаться целями ударов для Киева.