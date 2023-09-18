Система ПВО сбила три цели на подлете к Шебекино
Российские силы ПВО сбили в Шебекинском городском округе Белгородской области три воздушные цели на подлете к Шебекино, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях 18 сентября.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи», — написал Гладков.
Он добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к устранению последствий.
Как писала «Парламентская газета», 18 сентября жители сел Глотово и Безымено в Белгородской области остались без электричества после украинского обстрела.
В Белгородской области бессрочно действует желтый (высокий) уровень опасности.