Мобилизация: последние новости на сегодня 18 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме объяснили, когда мобилизованные смогут вернуться домой

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Мобилизованные для участия в боях на Украине граждане РФ смогут вернуться домой только после окончания специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы РФ по обороне Андрей Картаполов, передает Ulan Media.

Он пояснил, что ротация военнослужащих не предусмотрена. Однако мобилизованные россияне могут каждые полгода отправляться в отпуск.

Тем не менее вернуться домой окончательно они смогут только после завершения военного конфликта.

В Нерюнгри первая женщина-доброволец подписала контракт и уезжает в зону СВО

Ольга из Нерюнгри решила отправиться в зону проведения специальной военной операции добровольцем, чтобы служить связистом. Об этом пишет газета «Индустрия Севера».

Она пояснила, что это решение было принято не импульсивно, напротив, Ольга думала об этом с февраля прошлого года, и желание со временем лишь крепло, пока этим летом окончательно не сформировалось. У Ольги есть муж и шестнадцатилетняя дочь, и она поделилась, что сообщить им о своем намерении было труднее всего.

«Супруг сразу и категорично сказал — нет. Но он сам полковник ГРУ, воевавший в Афганистане и Чечне, меня в итоге услышал, понял и поддержал», — рассказала Ольга.

Дочка также в итоге приняла ее решение.

Ольга уже прошла медкомиссию и даже курсы оказания первой медицинской помощи и теперь готовится к отправке на службу.

«Я не призываю женщин всё бросать, и как я ехать добровольцами в зону СВО. Это личное решение каждого. Но заниматься волонтерской деятельностью нужно всем», — считает Ольга.

Кипелов дал концерт для участников спецоперации на полигоне ЮВО

Рок-музыкант, вокалист Валерий Кипелов дал концерт для российских военнослужащих, участвующих в боях на Украине. Об этом пишет «Звезда».

Мероприятие прошло на одном из полигонов Южного военного округа в рамках культурно-художественной поддержки военнослужащих-участников СВО.

«Мы всегда со своими ребятами, с нашей страной. Никогда никаких сомнений у нас в этом плане не было», — заявил Валерий Кипелов.