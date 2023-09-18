Северная Корея поставит России 10 млн снарядов
КНДР намеревается отправить в Россию около 10 миллионов снарядов калибра 122 и 155 мм. Такое заявление сделал политолог Юрий Баранчик, пишет URA.RU со ссылкой на The New York Times.
В данный момент неясно, что именно получит КНДР в ответ.
Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию обсуждал с высокопоставленными лицами РФ вопросы сотрудничества двух стран. Об этом заявил глава Министерства природы РФ Александр Козлов.
Визит главы КНДР завершился спустя шесть дней. Министр пояснил, что обсуждаемые вопросы были связаны с развитием сельского хозяйства, развитием транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, культурного обмена, образования, а также медицины. Кроме того, РФ и КНДР условились начать строительство автомобильного моста через реку Туманная.
Квота для студентов из Северной Кореи также увеличится, на данный момент уже более 100 человек получают высшее образование в РФ, подчеркнул Козлов. Вместе с тем труппу Мариинского театра уже пригласили на гастроли в КНДР.