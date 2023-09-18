Северная Корея поставит России 10 млн снарядов

КНДР намеревается отправить в Россию около 10 миллионов снарядов калибра 122 и 155 мм. Такое заявление сделал политолог Юрий Баранчик, пишет URA.RU со ссылкой на The New York Times.

«КНДР поставит Москве такие современные и мощные РСЗО как KN-09. Система KN-25 Пхеньяном была представлена в 2019 году и может похвастаться дальностью действия — свыше 400 км», — уточнил он.

В данный момент неясно, что именно получит КНДР в ответ.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию обсуждал с высокопоставленными лицами РФ вопросы сотрудничества двух стран. Об этом заявил глава Министерства природы РФ Александр Козлов.

Визит главы КНДР завершился спустя шесть дней. Министр пояснил, что обсуждаемые вопросы были связаны с развитием сельского хозяйства, развитием транспортной инфраструктуры, транспортного сообщения, культурного обмена, образования, а также медицины. Кроме того, РФ и КНДР условились начать строительство автомобильного моста через реку Туманная.