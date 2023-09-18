СМИ: взрывы произошли в Хмельницкой области Украины

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели". Других подробностей издание не привело. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Накануне стало известно о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей. 17 сентября сообщалось о взрывах в Одесской области.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.