Российский полковник предрек изменение количества поставляемого Украине оружия

«Если с Вооруженными силам Украины были или будут заключены долгосрочные контракты, то страны НАТО могут развернуть производство. Но дело в том, что никто этого не делает, значит, контракты не заключались. А раз страны НАТО уже выгребли все запасы на складах и теперь поставляют оружие из собственных армий, то поставки могут сократиться», — объяснил он.