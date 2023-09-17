Назван самый эффективный боевой корабль в ходе спецоперации

Среди боевых кораблей наиболее эффективными в ходе специальной военной операции оказались патрульные суда проекта 22160 Черноморского флота. К такому выводу пришли «Известия».

Издание указывает, что относительно слабо эти вооруженные патрульные корабли оказались эффективным средством против морских дронов-камикадзе, имеющихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 13 сентября корабль «Василий Быков» сбил три быстроходных брандера, а 14 числа «Сергей Котов» потопил из штатного вооружения пять безэкипажных катеров.

Основным вооружением корабля проекта 22160 является установка АК-176МА-01 с скорострельной 76-миллиметровой пушкой и современной системой управления МР-123 «Багира». Эта пушка способна поражать как надводные, так и воздушные цели на дистанции более десяти километров.

Кроме того, утверждает зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, эти корабли несут на себе ракеты семейства «Калибр».