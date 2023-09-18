В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, в отдельных подразделениях они достигают 80-90 процентов личного состава. Об этом пишет Military Watch Magazine со ссылкой на украинских офицеров.

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Один из офицеров призывной службы Полтавской области подполковник Виталий Бережной рассказал, что из 100 призванных прошлой осенью, осталось лишь 10-20 человек. В результате потери достигают до 80-90 процентов.

Издание напомнило, что в сентябре Министерство обороны Украины расширило круг граждан, которых могут призвать в армию. Теперь могут призвать мужчин с гепатитом, бессимптомной ВИЧ-инфекцией и излеченным туберкулезом.

Также Military Watch Magazine со ссылкой на Wall Street Journal сообщило, что украинских призывников снабжали советскими автоматами и военной формой.