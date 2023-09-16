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Ким Чен Ын и Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников»

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны России Сергей Шойгу прибыли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке.

Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели фрегат «Маршал Шапошников»
© Минобороны России

Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что на борту северокорейского лидера и российского министра встретил командир корабля капитан 2-го ранга Сергей Меркулов.

Ранее Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи показали самолёты стратегической авиации ВКС.

Также сообщалось, что Шойгу представил Ким Чен Ыну российский ракетный комплекс «Кинжал».

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