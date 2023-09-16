Шойгу показал Ким Чен Ыну гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Во Владивостоке лидера КНДР Ким Чен Ыну ознакомили с ракетными комплексами и артиллерийскими установками фрегата "Маршал Шапошников". Об этом сообщает ТАСС. Ранее Ким Чен Ын в сопровождении министра обороны России Сергея Шойгу прибыл на фрегат Тихоокеанского флота. Северокорейскому лидеру продемонстрировали противокорабельные ракетные комплексы "Уран" и комплексы крылатых ракет "Калибр", а также 100-миллиметровую артиллерийскую установку А-190. В этот же день Шойгу представил Ким Чен Ыну ракетный комплекс "Кинжал" на ракетоносце МиГ-31И на аэродроме Кневичи в Приморье. 13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты. В дальнейшем Ким Чен Ын продолжил турне по России, но уже без Путина. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".