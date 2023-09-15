Генерал Суровикин объявился в Африке

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин объявился в Африке. Снимки с ним опубликованы на странице мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Отмечается, что Суровикин находится в Алжире в составе делегации Минобороны России. «Высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам», — говорится в публикации. Другие подробности о поездке не приводятся.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде Суровикина за границу, не уточнив точное местоположение генерала. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ позже сообщил, что снимок был сделан в Алжире — генерала сфотографировали во время встречи с военным руководством республики.