СМИ назвали причины приостановки контрнаступления ВСУ

Из контрнаступления ВСУ можно извлечь несколько уроков, важнейшим из которых является недостаточность подготовки украинских военных на Западе, заявили опрошенные Financial Times (FT) аналитики.

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По словам украинских и западных чиновников, украинские потери составили почти пятую часть предоставленного для контрнаступления вооружения НАТО. Они говорят, что это вынудило Киев приостановить операцию и пересмотреть стратегию.

«Истощение <...> играет на руку сильным сторонам Украины, в то время как попытки масштабировать наступательные маневры в таких сложных условиях этого не делают», — приводятся в издании слова американских военных аналитиков Майкла Кофмана из Центра военно-морского анализа (CNA) и Роба Ли из Института исследований внешней политики (FPRI).

Они утверждают, что украинским военным проще вести бой в составе небольших высокоманевренных штурмовых подразделений — не выше уровня роты (200 человек) или взвода (до 50 человек). Но для прорыва им следует координировать более крупные силы, для чего нужна другая подготовка.

Еще одним уроком, который можно вынести из прошедших месяцев, аналитики назвали слишком короткий срок обучения украинских военных на Западе. Такая подготовка не учитывает сильные стороны армии, условия местности, включая наличие минных полей и укреплений.

По словам Кофмана и Ли, плохое понимание на Западе этих аспектов боевых действий «может привести к ложным ожиданиям, неуместным советам и несправедливой критике».