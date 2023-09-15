Шойгу призвал улучшить боевые возможности Ка-52М

Необходимо улучшить боевые возможности и защищенность летчиков вертолетов Ка-52М, призвал в ходе посещения завода «Прогресс» в Приморском крае министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

На предприятии глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа, осмотрел цеха и провел совещание с руководством завода, выпускающим вертолеты Ка-52М.

Как сообщает агентство, в ходе визита директор «Прогресса» Сергей Шамшура доложил министру, что в 2023 году объем по выполнению государственного оборонного заказа в сравнении с предыдущим вырос вдвое.

В августе Шойгу осмотрел перспективные авиационные разработки на форуме «Армия-2023».