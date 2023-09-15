Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Прогресс»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Как сообщает РИА Новости, там выпускают вертолеты Ка-52.
Шойгу осмотрел рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Как рассказал главе оборонного ведомства директор предприятия Сергей Шамшура, модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельный комплекс, а также вооружение с улучшенными характеристики.
«В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолётов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла», — сказал Шамшура.
Шойгу указал руководству завода, что боевые возможности Ка-52М нужно совершенствовать. Кроме того, необходимо работать и над защищенностью летчиков.
Также министру обороны показали тренажерный комплекс, на котором летчики обучаются нюансам управления и использования радиоэлектроники вертолета. Шойгу поинтересовался у своего заместителя Алексея Криворучко, есть ли такие тренажеры в учебных заведениях ведомства. Тот ответил, что комплекс есть. Министр пообещал это проверить.