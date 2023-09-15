Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Прогресс»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на вертолетном заводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края. Как сообщает РИА Новости, там выпускают вертолеты Ка-52.

Шойгу осмотрел рабочий процесс в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Как рассказал главе оборонного ведомства директор предприятия Сергей Шамшура, модернизированный вертолет Ка-52М получил новые системы РЛС, прицельный комплекс, а также вооружение с улучшенными характеристики.

«В цехе окончательной сборки ведем работу не только по изготовлению новых машин, но и по доработке вертолётов, которые выполняют задачи в зоне СВО. Работы ведутся в рамках контракта жизненного цикла», — сказал Шамшура.

Шойгу указал руководству завода, что боевые возможности Ка-52М нужно совершенствовать. Кроме того, необходимо работать и над защищенностью летчиков.