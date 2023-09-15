Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе "Звезда" в Приморье
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Приморье. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство плавучего докового комплекса, ход ремонта и модернизации атомных подлодок в рамках госзаказа на оборонном заводе "Звезда" в Большом Камне. В пятницу глава Минобороны России проводит рабочую поездку в Приморском крае. Утром он посетил дальневосточный завод "Звезда", где проверил выполнение государственного оборонного заказа", - отметили в министерстве.
Директор "Звезды", рассказали в ведомстве, доложил Шойгу о ведении ремонта и модернизации атомных подводных лодок и о строительстве плавучего докового комплекса. "Особое внимание руководства предприятия глава Минобороны обратил на соблюдение графика выполнения оборонзаказа. Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности "Звезды", чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок", - подчеркнули там.