Мобилизация: последние новости на сегодня 15 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Забайкалье начали ставить военных в начало очереди на найм на работу

В Забайкальском крае ветеранам боевых действий стали отдавать приоритет при найме на работу, сообщает «Газета.ру».

Регион стал первым в России, где принята такая мера поддержки военнослужащих. Соответствующее постановление подписал заместитель главы края Александр Костенко. В документе сказано, что государственным органам, НКО и индивидуальным предпринимателям необходимо в приоритетном порядке принимать на работу участников специальной военной операции.

Постановление носит рекомендательный характер, однако предпринимателям обещаны льготы за трудоустройство.

Приморцев будут награждать за помощь землякам в зоне СВО

В Приморском крае появилась новая награда – медаль «За содействие специальной военной операции», сообщает «Федерал пресс».

На нее могут рассчитывать те, кто ежедневно помогает на поле боя и борется с нацизмом. Как заявил глава региона Олег Кожемяко, с начала спецоперации многие жители края не остаются в стороне и регулярно оказывают помощь бойцам.

Вместе с медалью приморцы получат и единовременное денежное вознаграждение в 30 тысяч рублей.

Кузнецова рассказала о мерах поддержки участников СВО и их семей

За год общественные приемные «Единой России» и волонтерские центры получили более 27 тысяч обращений от участников специальной военной операции и их семей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Госдумы Анну Кузнецову.

По ее словам, обращения поступают также и напрямую политиками и общественникам и от бойцов в госпиталях, куда привозят помощь.