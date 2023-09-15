Минобороны России: российские военные не допустили высадку украинской ДРГ

В ходе спецоперации российские военные не допустили высадку диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины на берегу водоема, не дав захватить наблюдательные посты и опорные пункты ВС России. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.

© Антон Вергун/РИА Новости

Уточняется, что младший сержант Равиль Абдрахманов произвел расчеты и в нужный момент открыл огонь, уничтожив плавсредства ВСУ.

Артиллерийский расчет ликвидировал три быстроходных лодки с украинскими диверсантами численностью до 15 человек, а также два минометных расчета, которые прикрывали их высадку. Тем временем, сержант Анатолий Лукин доставлял материально-техническое имущество российским бойцам. Выполняя соответствующую задачу, колонна техники, в которой он следовал, подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. Лукину удалось вывести свой автомобиль в безопасное место и доставить боеприпасы на передовую. 9 сентября Министерство обороны РФ заявляло, что российские войска со 2 по 9 сентября нанесли шесть групповых ударов по военной инфраструктуре Украины и базам подготовки диверсантов.