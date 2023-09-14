Глава Минобороны Армении провел переговоры с главкомом Сухопутных войск России

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с главнокомандующим Сухопутными войсками России Олегом Салюковым и командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Кириллом Кулаковым. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.
Во время встречи стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Кроме того, темой переговоров стали существующие проблемы и повышение эффективности миротворческой миссии в регионе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. По его мнению, они не справились со своими задачами, а ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует.