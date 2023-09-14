Глава Минобороны Армении провел переговоры с главкомом Сухопутных войск России

Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с главнокомандующим Сухопутными войсками России Олегом Салюковым и командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе Кириллом Кулаковым. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

Во время встречи стороны обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе и в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе. Кроме того, темой переговоров стали существующие проблемы и повышение эффективности миротворческой миссии в регионе.