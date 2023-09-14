Крымский мост перекрыли из-за налета дронов: как ВСУ атакуют РФ 14 сентября

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская армия пыталась атаковать территорию Крыма с помощью 11 дронов. ВСУ четыре раза за ночь попытались атаковать Брянскую область. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли село Гордеевка. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушную цель над селом Тулянка. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Крым

Министерство обороны России сообщило, что 14 сентября около 05:30 мск ВСУ попытались атаковать территорию Крыма с помощью беспилотников. По данным ведомства, 11 дронов было уничтожено силами ПВО. Пострадавших нет. В ведомстве добавили, что 14 сентября около 05:00 мск пять надводных дронов ВСУ уничтожены в акватории Черного моря. Пресечь атаку удалось экипажу патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов». Из-за атаки беспилотников Крымский мост временно перекрыли, остановив на нем движение транспорта.

Утром очевидцы также сообщили, что в Евпатории прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, он произошел в районе примыкающего к городу поселка Заозерное. Предполагалось, что Крым атаковали украинские беспилотники или работала система ПВО. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Позднее Telegram-канал Mash опубликовал фото обломков упавшего в Евпатории беспилотника. На кадрах видна надпись с благодарностью украинской певице Ани Лорак. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

Где еще сбили украинские дроны

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 14 сентября ВСУ четыре раза за ночь попытались атаковать Брянскую область. Налет украинских беспилотников вновь отразили силы противовоздушной обороны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. По его словам, дроны успешно сбила ПВО.

Как обстреляли Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли село Гордеевка. По его словам, было зафиксировано девять прилетов снарядов. В результате атаки никто не пострадал. Старовойт добавил, что в результате обстрела нарушено водоснабжение населённого пункта.

Как ВСУ атаковали новые территории

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что два мирных жителя — мужчина и женщина — получили ранения в результате обстрела ВСУ Петровского района города. По его словам, за сутки территория Донецка была атакована 28 раз.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что утром 14 сентября ВСУ за две минуты выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Под обстрел ВСУ попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Из-за обстрела Киевского района госпитализировали женщину, а свыше 1,3 тыс. жителей Куйбышевского района остались без света.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы Херсонской области сообщил, что за сутки ВСУ выпустили 32 снаряда по территории региона. Информация о жертвах и пострадавших не сообщается. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на военную комендатуру Луганской Народной Республики, один человек погиб в результате украинского обстрела города Кременная.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что средства ПВО сбили воздушную цель над селом Тулянка. Минобороны РФ уточнило, что инцидент произошел 13 сентября около 21:30 мск.

Гладков сообщил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили 26 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка Белгородского района, по селу Журавлевка — три, по селам Наумовка и Нехотеевка — по шесть артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса, в селе Солнцевка — один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО «Град» по окраине поселка Уразово. По словам Гладкова, никто не пострадал. В результате обстрела в двух зданиях, где располагаются соцучреждения, выбиты окна. Из ствольной артиллерии обстреляли село Вериговка — установлено два прилета. По селу Долгому выпущено 11 минометных снарядов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе в хуторе Плотвянка с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраинам поселка Горьковского и села Мокрая Орловка выпущено 13 и 2 минометных снаряда соответственно, по МАПП «Грайворон» — 10 минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, написал Гладков.

Губернатор рассказал, что в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино. Всего зафиксировано 16 прилетов, пострадавших нет. В результате обстрела поврежден фасад одного из заведений общепита. Также повреждения получили помещения административно-бытового корпуса одного из промышленных предприятий.