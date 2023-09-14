ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ под Новоселовским

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении сорвана попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новоселовское в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Марочко, в районе населенного пункта обнаружили позицию ударной группы украинской армии.

«Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно», — пояснил эксперт.

До этого в Минобороны РФ рассказывали, что утром 14 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря.