В Крыму отразили атаку ВСУ: главное

Утром в четверг, 14 сентября, в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров. «Рамблер» собрал главное о случившемся.

Две атаки

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что около 05:00 ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря пятью безэкипажными катерами.

Военные заявили, что атака была отражена. Все пять катеров были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Через полчаса после атаки катеров в Крыму пресекли попытку атаки беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО уничтожили одиннадцать дронов над территорией полуострова.

Последствия

В Минобороны не привели информацию о пострадавших и разрушениях.