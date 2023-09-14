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В Крыму отразили атаку ВСУ: главное

Утром в четверг, 14 сентября, в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров. «Рамблер» собрал главное о случившемся.

В Крыму отразили атаку ВСУ: главное
© РИА Новости

Две атаки

В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что около 05:00 ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря пятью безэкипажными катерами.

Военные заявили, что атака была отражена. Все пять катеров были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.

Через полчаса после атаки катеров в Крыму пресекли попытку атаки беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО уничтожили одиннадцать дронов над территорией полуострова.

Последствия

В Минобороны не привели информацию о пострадавших и разрушениях.

РИА Новости Крым сообщает, что утром 14 сентября движение по Крымскому мосту на время перекрыли. Агентство отметило, что это связано с мерами транспортной безопасности на фоне попыток атак.

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