В Крыму отразили атаку ВСУ: главное
Утром в четверг, 14 сентября, в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров. «Рамблер» собрал главное о случившемся.
Две атаки
В Telegram-канале Минобороны РФ сообщили, что около 05:00 ВСУ попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в акватории Черного моря пятью безэкипажными катерами.
Военные заявили, что атака была отражена. Все пять катеров были уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.
Через полчаса после атаки катеров в Крыму пресекли попытку атаки беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны.
Дежурные средства ПВО уничтожили одиннадцать дронов над территорией полуострова.
Последствия
В Минобороны не привели информацию о пострадавших и разрушениях.
РИА Новости Крым сообщает, что утром 14 сентября движение по Крымскому мосту на время перекрыли. Агентство отметило, что это связано с мерами транспортной безопасности на фоне попыток атак.