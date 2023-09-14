«Контрбатарейная борьба у нас присутствует очень неплохо, мы подавляем их точки — вчера как раз на Авдеевском направлении уничтожили две 777-е... раньше мы так не делали, а сейчас делаем — мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдёт, тем больше мы их и положим», — цитирует его РИА Новости.