Стало известно о недовольстве ВСУ танками Leopard

В материале приводятся слова украинского солдата, пожаловавшегося на неэффективность машин. «Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников», — заявил он. Военный подчеркнул, что украинским войскам необходимо адаптироваться.