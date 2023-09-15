МО России: ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 440 бойцов

Российские подразделения за минувшие сутки на Донецком и Запорожском отразили 11 атак Вооруженных сил Украины, ликвидировав порядка 440 украинских военных. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.
Отмечается, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили восемь украинских атак в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в Донецкой народной республике. За сутки там ВСУ потеряли до 350 солдат, три бронемашины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 американского производства, а также одно орудие Д-30.
На Запорожском направлении российская группировка отразила три нападения со стороны украинских войск в районе Вербового Запорожской области. ВС России уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, танк, две бронемашины и три автомобиля, а также систему М777, британскую и американскую гаубицы FH-70 и М119, а также "Мста-Б", Д-20 и Д-30". Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, потери противника за сутки составили до 130 военнослужащих.
13 сентября в российском оборонном ведомстве заявляли, что на Запорожском направлении ВС РФ при поддержке боевых самолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных системы отразили две атаки штурмовых групп украинской бригады в районе села Вербовое Запорожской области.