$95.98+1.28103.11+1.54

МО России: ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 440 бойцов

Российские подразделения за минувшие сутки на Донецком и Запорожском отразили 11 атак Вооруженных сил Украины, ликвидировав порядка 440 украинских военных. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

МО России: ВСУ потеряли на Донецком и Запорожском направлениях около 440 бойцов
© Пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили восемь украинских атак в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в Донецкой народной республике. За сутки там ВСУ потеряли до 350 солдат, три бронемашины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 американского производства, а также одно орудие Д-30.

На Запорожском направлении российская группировка отразила три нападения со стороны украинских войск в районе Вербового Запорожской области. ВС России уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, танк, две бронемашины и три автомобиля, а также систему М777, британскую и американскую гаубицы FH-70 и М119, а также "Мста-Б", Д-20 и Д-30". Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, потери противника за сутки составили до 130 военнослужащих.

13 сентября в российском оборонном ведомстве заявляли, что на Запорожском направлении ВС РФ при поддержке боевых самолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных системы отразили две атаки штурмовых групп украинской бригады в районе села Вербовое Запорожской области.

2
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости