Российские подразделения за минувшие сутки на Донецком и Запорожском отразили 11 атак Вооруженных сил Украины, ликвидировав порядка 440 украинских военных. Об этом сообщает Министерство обороны России, передает РИА Новости.

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Отмечается, что на Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск отразили восемь украинских атак в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычей и Первомайского в Донецкой народной республике. За сутки там ВСУ потеряли до 350 солдат, три бронемашины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 американского производства, а также одно орудие Д-30.

На Запорожском направлении российская группировка отразила три нападения со стороны украинских войск в районе Вербового Запорожской области. ВС России уничтожили до 95 военнослужащих ВСУ, танк, две бронемашины и три автомобиля, а также систему М777, британскую и американскую гаубицы FH-70 и М119, а также "Мста-Б", Д-20 и Д-30". Накануне Минобороны РФ сообщало, что на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации российские войска отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе Синьковки Харьковской области, потери противника за сутки составили до 130 военнослужащих.