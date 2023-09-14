Какие штатные средства РЭБ используются российскими войсками в СВО

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4». Как сообщают в военном ведомстве, эта система РЭБ позволяет обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущиеся на предельно малой высоте. В основном «Красуха-С4» используется для подавления БПЛА. Наряду с ней в зоне СВО для борьбы с дронами, нарушения связи и управления ВСУ российские войска применяют сухопутный комплекс «Палантин», а также специальные беспилотники «Леер-3» и «Москит». По словам экспертов, в настоящее время фронтовые подразделения насыщаются различными средствами РЭБ, что увеличивает их возможности по осуществлению эффективной радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости © Виталий Аньков

Минобороны РФ опубликовало на своём сайте кадры боевого применения самоходного комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4». Расчёт этой системы подавил украинский разведывательный БПЛА.

Видео дня

«Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки «Центр» продемонстрировали сканирование воздушного пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также провели подавление бортовой радиолокационной станции украинского разведывательного беспилотного летательного аппарата», — сообщили в Минобороны России.

Как отмечают военнослужащие, тактико-технические характеристики «Красухи-С4» позволяют «обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте».

«Воздействуя на бортовую аппаратуру воздушного объекта, программно-аппаратные средства комплекса ослепляют его и вынуждают набирать высоту, становясь доступными для средств ПВО российской группировки войск», — пояснили в военном ведомстве РФ.

«Без ограничения по азимуту»

Как заявил военный эксперт, член координационного совета Росгвардии полковник запаса Роман Насонов, «Красуха-С4» и другие представители данного семейства средств РЭБ — в числе самых эффективных в своём классе. Они способны обнаруживать и подавлять радиолокационную аппаратуру на самолётах, вертолётах, БПЛА и крылатых ракетах.

«Красуха» — это семейство сухопутных мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы, разработанных специалистами ВНИИ «Градиент» (Ростов-на-Дону). Они предназначены для постановки помех воздушным объектам, в том числе БПЛА. В результате их воздействия вражеский летательный аппарат теряет возможность выполнять задачи, нарушается его навигация, а иногда расчёт «Красухи» способен даже перехватить управление», — пояснил Насонов в беседе с RT.

По информации Минобороны РФ, «Красуха-С4» оснащается новой цифровой аппаратурой «с высокими характеристиками». В составе системы — две машины со специальным оборудованием.

«Комплекс предназначен для борьбы со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолётах различных типов, а также в беспилотной авиации. Кроме того, возможности комплекса позволяют организовывать радиопомехи в широком диапазоне частот, без ограничения по азимуту и углу места», — сообщается на сайте военного ведомства.

Помимо «Красухи-С4», в зоне спецоперации успешно применяется мобильный комплекс РЭБ «Палантин» («Палантин-К») разработки Объединённой приборостроительной корпорации.

По информации этого предприятия, «Палантин» способен подавлять средства передачи данных, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе SDR (Software-defined radio), которая является основной технологией в области радиосвязи.

Согласно данным Минобороны РФ, главной задачей является радиоэлектронное подавление систем управления войсками и оружием противника, в том числе БПЛА.

«Комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» роняет разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, глушит очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника. Система работает на дальность более 20 км, причём не направленным лучом, а точечно. То есть «Палантин» в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Как сообщают сами специалисты РЭБ, военнослужащие быстро осваивают «Палантин», так как он предельно прост в управлении и обслуживании. Комплекс в автоматизированном режиме обеспечивает вскрытие и подавление связи неприятеля.

«Комплекс «Палантин» в 2—3 раза превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и в настоящее время не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств», — подчёркивают в Минобороны РФ.

Как говорится в материалах военного ведомства, возможности аппаратуры «Палантина» позволяют осуществлять радиоэлектронную разведку, ослеплять врага в коротковолновом, ультракоротковолновом диапазонах.

«Помимо этого, комплекс наделён системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и РЭР (радиоэлектронной разведки. — RT) в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения», — отметили в Минобороны РФ.

Наряду с сухопутными комплексами РЭБ в зоне СВО российские войска широко применяют беспилотные средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В частности, для подавления GSM-связи противника используется система «Леер-3».

Согласно информации Минобороны РФ, этот комплекс предназначен для «вскрытия местоположения узлов связи, их рабочих радиочастот». Также он способен определять координаты «критически важных объектов противника».

В зоне СВО «Леер-3» применяется во взаимодействии со станцией постановки радиопомех Р-330БМВ. Она умеет обнаруживать, анализировать, пеленговать радиообмен противника и ставить помехи «во всём рабочем радиочастотном спектре».

По данным Минобороны, боевая работа «Леера-3» и Р-330БМВ затрудняет оперативное планирование и управление войсками врага, «воздействуя на узлы связи командных пунктов противника, находящихся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения».

«Непосредственным ударным средством комплекса («Леер-3». — RT) являются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», которые оснащены специальными передатчиками радиосигнала, имитирующими работу базовых сетей GSM... Такая аппаратура позволяет блокировать работу любых устройств в определённых диапазонах», — поясняют в военном ведомстве.

Также на основе «Орлана-10» российские специалисты разработали беспилотный многоцелевой комплекс «Москит». Помимо функций разведки и корректировки огня артиллерии, БПЛА может выполнять задачу радиоэлектронной борьбы благодаря дополнительным радиоэлектронным модулям.

«Москит» способен выполнять и роль средства РЭБ. Конструктивно предусмотрено переключение его из режима «Разведка» в режим «Подавление». Включается специальное оборудование, которое глушит каналы связи противника. В результате части, находящиеся на передовой, не могут связываться с командованием», — поясняют военные.

Модернизационный потенциал

Как заявил в апрельском интервью «Красной звезде» начальник войск РЭБ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин, роль радиоэлектронной борьбы в достижении победы в вооружённых конфликтах стремительно возрастает.

По словам военачальника, средства РЭБ способны серьёзно осложнить разведку, защитить объекты от поражения высокоточным оружием, нарушить связь и управления войсками.

В зоне СВО, как рассказал Ласточкин, войска радиоэлектронной борьбы противодействуют работе терминалов спутниковой системы широкополосной связи Starlink, средствам связи, ракетному вооружению, разведывательным и ударным дронам противника.

«Для противодействия малоразмерным БПЛА в зоне СВО были оперативно разработаны и эффективно применяются специализированные средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, заложенный в стоящих на вооружении станциях помех высокий модернизационный потенциал позволил в короткие сроки адаптировать алгоритмы выявления сигналов и формирования помех радиолиниям управления малоразмерными БПЛА», — заявил Ласточкин.

Как считает Роман Насонов, штатные армейские средства РЭБ достаточно эффективно выполняют задачи в зоне спецоперации. Вместе с тем эксперт уверен, что опыт боевого применения позволил выявить и ряд недостатков, над устранением которых сейчас работает отечественная промышленность.

«Наши специалисты-производители находятся постоянно на связи с подразделениями на передовой и получают от них информацию о том, что необходимо доработать. Эта модернизация касается повышения возможностей борьбы с БПЛА и со средствами передачи данных, включая Starlink», — предположил Насонов.

Как заявил в беседе с RT советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев, боевой потенциал войск РЭБ значительно возрос в ходе СВО. Дальнейшее повышение эффективности отечественной радиоэлектронной борьбы эксперт видит в её сопряжении с радиолокационными станциями (РЛС).

«На мой взгляд, СВО показала необходимость улучшения взаимодействия средств радиоэлектронной борьбы с РЛС. Это позволит обнаруживать БПЛА, летящие в режиме радиомолчания. Радары должны передавать координаты таких дронов, а РЭБ — глушить их навигацию. Если наладить такую работу, то возможности той же «Красухи» значительно возрастут», — полагает Кондратьев.

При этом, как подчеркнул Кондратьев, на нынешнем этапе штатные средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ не могут полностью закрыть линию боевого соприкосновения. Надёжная оборона от БПЛА и высокоточного оружия требует комплексной работы всех фронтовых подразделений.