ВСУ заявили, что получили БПЛА с дальностью полета до 7 км с грузом в 1 кг
Новый цифровой ударный дрон KH-S7, который может переносить килограммовый груз на расстояние в семь км, поступил на вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Украины.
"Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии", - уточнили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что это беспилотник украинского производства. Он способен переносить "полезный вес в один килограмм" на расстояние в семь километров. В ведомстве рассказали, что на нем "долетали" и на 9,5 км.
В июле на Украине признали проблемы из-за российских дронов "Ланцет". Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил в интервью британской газете The Telegraph, что ВСУ требуется западная техника для борьбы с ними. Как донесла украинская разведка, российские силы начали "вкладывать больше" в производство этих БПЛА. Сак назвал "Ланцет" "неплохим оружием".