ВСУ заявили, что получили БПЛА с дальностью полета до 7 км с грузом в 1 кг

Новый цифровой ударный дрон KH-S7, который может переносить килограммовый груз на расстояние в семь км, поступил на вооружение ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Украины.

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"Дрон цифровой, что дает FullHD-качество изображения и помогает проводить доразведку во время миссии", - уточнили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что это беспилотник украинского производства. Он способен переносить "полезный вес в один килограмм" на расстояние в семь километров. В ведомстве рассказали, что на нем "долетали" и на 9,5 км.