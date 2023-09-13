Минобороны Румынии заявило об обнаружении частей БПЛА на своей территории

В румынском уезде Тулча обнаружили обломки, которые могут быть частями беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Минобороны Румынии в социальных сетях. "Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы "Михаил Когэлничану" опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров", - сказано в сообщении. В оборонном ведомстве добавили, что в этом районе специализированная команда проведет предварительные исследования и соберет пробы для экспертиз. 13 сентября румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявлял, что Румынии ничего не угрожает на фоне истории с падением на территорию страны обломков беспилотника, предположительно, российского производства. В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что у Румынии нет каких-либо доказательств, подтверждающих принадлежность РФ найденных обломков беспилотника. Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщал, что на территории страны были обнаружены обломки, которые, предположительно, являлись российским дроном. Обломки не представляли угрозы для населения.