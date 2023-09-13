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Минобороны Румынии заявило об обнаружении частей БПЛА на своей территории

В румынском уезде Тулча обнаружили обломки, которые могут быть частями беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Минобороны Румынии в социальных сетях. "Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы "Михаил Когэлничану" опознал в среду, 13 сентября, в районе городов Нуфэрул и Виктория уезда Тулча обломки, которые могли отлететь от дрона, они разлетелись на площади в несколько десятков метров", - сказано в сообщении. В оборонном ведомстве добавили, что в этом районе специализированная команда проведет предварительные исследования и соберет пробы для экспертиз. 13 сентября румынский премьер-министр Марчел Чолаку заявлял, что Румынии ничего не угрожает на фоне истории с падением на территорию страны обломков беспилотника, предположительно, российского производства. В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что у Румынии нет каких-либо доказательств, подтверждающих принадлежность РФ найденных обломков беспилотника. Утром 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тылвар сообщал, что на территории страны были обнаружены обломки, которые, предположительно, являлись российским дроном. Обломки не представляли угрозы для населения.

Минобороны Румынии заявило об обнаружении частей БПЛА на своей территории
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