Военный эксперт: Армения может начать свою СВО

Армении и, в первую очередь, США выгодно начать спецоперацию против Азербайджана, чтобы совершить исторический разворот в сторону Запада. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv выразил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук, комментируя текущие армяно-американские военные учения.
Собеседник отметил, что Вашингтону необходимо управлять Закавказьем, поскольку это дает возможность контролировать политику многих государств в данном регионе. По сути, это буфер между Европой, Азией и Ближним Востоком, пояснил он.
Эксперт напомнил, что борьба за этот регион велась всегда, поскольку он является стратегическим.
Согласно информации, полученной от представителей НАТО, на данный момент Североатлантический альянс не рассматривает возможности расширения за счет Армении и сама Армения не подавала заявку на вступление в альянс.