Военный эксперт: Армения может начать свою СВО

"Ему нужна война с Азербайджаном. Опять, заново. Знаете, для чего? Она нужна [премьер-министру Армении Николу] Пашиняну, чтобы обосновать выход из ОДКБ и инициирование процедуры по вступлению в НАТО. Если бы все было в порядке, то формальных поводов для этого не было бы", - сказал Пинчук.