Россия впервые запустила дрон с атомного ледокола

Россия впервые в мире запустила дрон с атомного ледокола в Арктике. Об этом сообщили в пресс-центре госкорпорации «Росатом».

Второй этап испытаний комплекса ледовой разведки провели на вертолетной площадке дрейфующего атомного ледокола «Таймыр» в акватории Обской губы. Беспилотник выполнил два маршрутных полета, в ходе которых были получены изображения подстилающей поверхности в видимом и радиолокационном диапазонах.

Комплекс состоит из беспилотника вертикального взлета и посадки с гибридной силовой установкой, оборудованного оптико-электронной системой, радиолокатором бокового обзора и бортовым спецвычислителем, а также программного обеспечения, которое реализует алгоритмы построения и распознавания изображений. Он предназначен для получения оперативной информации о ледовой обстановке и обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути (СМП).

На следующем этапе в комплекс планируют внедрить систему автоматизированной посадки на палубу без участия оператора — после этого беспилотник испытают в естественной среде с посадкой на ледокол в движении в условиях качки. После всех испытаний и устранения недочетов будет развернуто серийное производство, а затем авиационные комплексы начнут поставлять на атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот».