Украина использует сотни муляжей военной техники на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют муляжи военной техники на поле боя для экономии дорогостоящего западного оружия и чтобы ввести в заблуждение ВС России. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание российской армии на ложные цели, чтобы обезопасить предоставляемую Западом технику. В частности, гаубица M777 стоит несколько миллионов долларов, в то время как ее макет стоит менее 1000 долларов и создана из старых канализационных труб.

Выпуск муляжей производит украинская группа компаний «Метинвест», принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову. Источник телеканала в компании отметил, что на Украине произведено уже сотни реплик разных типов западных вооружений.

«После каждого попадания военные передают нам обломки. Если наша приманка была уничтожена, значит, мы работали не зря», — рассказал он.