Байден наложит вето на бюджет Пентагона на 2024 год

Бюджетный офис Белого дома сообщает, что президент США Джо Байден собирается наложить вето на бюджет Пентагона, который ранее был одобрен на 2024 год палатой представителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Если проект представят президенту, он наложит на него вето», – сказано в сообщении Белого дома.

Уточняется, что администрация президента не согласна с принятым проектом бюджета, так как он не согласуется с предложениями Белого дома.

Кроме того, администрация Байдена считает, что этот проект «ставит под угрозу критические для американского народа службы» – а именно будет иметь негативные последствия для медицинского обслуживания военнослужащих, для безопасности и здоровья сообщества ЛГБТК+ и даже для равенства браков.

По мнению администрации американского президента, проект содержит недостаточное количество инициатив по контролю за изменением климата и помешает Белому дому поддерживать равенство и инклюзивность граждан США.