В США предупредили о последствиях за поставки оружия КНДР в Россию

Американские власти будут внимательно следить за предстоящей поездкой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга. По его словам, в случае подписания соглашения о поставках вооружения со стороны КНДР, Вашингтон готов немедленно ввести санкции.

Мы пристально будем следить за результатами этой встречи. Я хотел бы напомнить обеим странам, что передача оружия из КНДР в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, — подчеркнул Миллер.

Он также добавил, что США «без каких-либо колебаний» примут новые санкции, если появится подтверждение о достижении каких-либо договоренностей между Россией и Северной Кореей относительно поставок оружия и боеприпасов.

В то же время Миллер не смог ответить на вопрос о целях, которые преследует Северная Корея в рамках предстоящей поездки своего лидера в Россию.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер КНДР может встретиться с Путиным один на один в случае необходимости. По его словам, переговоры делегаций двух стран уже запланированы. Предполагается, что они пройдут в ближайшие дни, точная дата остается неизвестной.