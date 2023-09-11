В США предупредили о последствиях за поставки оружия КНДР в Россию
Американские власти будут внимательно следить за предстоящей поездкой лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга. По его словам, в случае подписания соглашения о поставках вооружения со стороны КНДР, Вашингтон готов немедленно ввести санкции.
Мы пристально будем следить за результатами этой встречи. Я хотел бы напомнить обеим странам, что передача оружия из КНДР в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, — подчеркнул Миллер.
Он также добавил, что США «без каких-либо колебаний» примут новые санкции, если появится подтверждение о достижении каких-либо договоренностей между Россией и Северной Кореей относительно поставок оружия и боеприпасов.
В то же время Миллер не смог ответить на вопрос о целях, которые преследует Северная Корея в рамках предстоящей поездки своего лидера в Россию.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер КНДР может встретиться с Путиным один на один в случае необходимости. По его словам, переговоры делегаций двух стран уже запланированы. Предполагается, что они пройдут в ближайшие дни, точная дата остается неизвестной.
Политолог, профессор факультета социальных наук Алексей Макаркин ранее высказал свои предположения о грядущем визите лидера Северной Кореи. По его мнению, Ким Чен Ын намерен выразить свою поддержку России в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Он также напомнил, что КНДР является одной из немногих стран, которые выражают однозначную позицию по данному вопросу, аналогичную российской.