FT предупредила о крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО в Европе

Газета The Financial Times сообщила о готовности НАТО к проведению крупнейших со времен холодной войны учений Steadfast Defender в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте следующего года.

Издание ссылается на официальных лиц альянса. Участниками учений станут свыше 41 тыс. военнослужащих, говорится в публикации. Отмечается, что они займутся отработкой отражений НАТО «российской агрессии против одного из членов альянса».

Источники утверждают, что учения предполагают вылет от 500 до 700 вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей.

Более 30 государств должны принять участие в маневрах, отмечает автор статьи. При этом Швеция есть в данном списке. Напомним, что заявка этой страны на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.