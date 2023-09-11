FT предупредила о крупнейших со времен холодной войны учениях НАТО в Европе
Газета The Financial Times сообщила о готовности НАТО к проведению крупнейших со времен холодной войны учений Steadfast Defender в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте следующего года.
Издание ссылается на официальных лиц альянса. Участниками учений станут свыше 41 тыс. военнослужащих, говорится в публикации. Отмечается, что они займутся отработкой отражений НАТО «российской агрессии против одного из членов альянса».
Источники утверждают, что учения предполагают вылет от 500 до 700 вылетов боевых самолетов и участие более 50 кораблей.
Более 30 государств должны принять участие в маневрах, отмечает автор статьи. При этом Швеция есть в данном списке. Напомним, что заявка этой страны на вступление в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.
Ранее газета South China Morning Post сообщила, что Россия провела с КНР наибольшее число военных учений среди других стран в течение последних 10 лет. Подчеркивалось, что за это время прошло 45 военных учений, на которых присутствовали ВС РФ и Народно-освободительная армия Китая (НОАК). В 20 случаях учения реализовывались без участия третьих стран.