СВР поставила памятник Железному Феликсу со взглядом на Запад

Глава СВР Сергей Нарышкин отметил, что голова Железного Феликса обращена на северо-запад в сторону Польши и Прибалтики, откуда исходит угроза для России. Дзержинский остается нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников разведки, сказал он, процитировав его крылатые слова про чекиста с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.