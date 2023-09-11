Мобилизация: последние новости на сегодня 11 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Строителям, работающим на СВО, хотят дать право получить статус ветерана боевых действий

Занятые на возведении приграничных укреплений строители, а также персонал военных аэропортов и экипажи ракетных крейсеров получат право на статус ветерана боевых действий и как следствие — все положенные по нему льготы, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Проект закона об этом планирует внести на рассмотрение депутатов Думы. Право на статус ветерана боевых действий должны получить те военнослужащие, кто содействует выполнению целей и задач специальной военной операции, но при этом физически находится за пределами территорий, на которых она ведется.

Второй документ касается строителей, в том числе гражданских, которые участвуют в возведении укреплений и оборонительных рубежей на границах РФ. Их тоже предлагается наделить правом на ветеранский статус.

Военнослужащему из Костромской области присвоили звание Героя России за подвиг в ходе СВО

Старший лейтенант Владислав Журавлев из Костромской области за подвиг в ходе специальной военной операции награжден Звездой Героя России, сообщает ТАСС.

Высшая государственная награда за проявленное мужество вручена по указу главы государства Владимира Путина.

Журавлев осуществлял огневую поддержку российских мотострелков, удерживающих стратегически важный населенный пункт. При ведении оборонительных действий боец оперативно вывел из-под огня противника машины роты.

Около 1000 экс-участников СВО зачислены на бюджет в российские вузы

В университеты России для обучения в 2023—2024 годах поступило около 1 тысячи бывших участников специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Доля бывших военнослужащих составила около 12% от всех зачисленных на бюджетные места студентов. Остальные 88% поступивших по квоте — это дети участников спецоперации.