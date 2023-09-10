Перед концерном "Уралвагонзавод" (УВЗ) поставлена задача по возобновлению производства танков Т-80 с газотурбинными двигателями. Об этом в эфире передачи "Военная приемка" на телеканале "Звезда" сообщил гендиректор предприятия Александр Потапов.

"Такая задача стоит, по крайней мере военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, прорабатываем эти вопросы и с Министерством промышленности и торговли, потому что это требует, соответственно, мощностей новых", – отметил глава УВЗ.

Основной боевой танк Т-80 был принят на вооружение в 1976 году. За единую газотурбинную силовую установку его назвали "летающим", передает "Уралинформбюро".

Последней модификацией машины является Т-80БВМ. Ее изготавливают на "Омсктрансмаше" (входит в УВЗ) путем глубокой модернизации Т-80БВ, который стоит на вооружении с 1985 года. Последняя версия танка оснащается доработанным двигателем ГТД-1250 мощностью 1250 "лошадей" и комплексом модульной динамической защиты "Реликт", а также противокумулятивными решетчатыми экранами, пишет РИА Новости.