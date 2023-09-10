Танк Т-80БВМ получил комплекс защиты от беспилотников с учетом опыта СВО

"Теперь обратим внимание на танк Т-80 с установленной системой подавления каналов GPS и подавления каналов управления дронами. Если обратите внимание - это вот эти две антенны. <...> Данные системы рассчитаны на все типы дронов, которые в настоящее время применяются противником в [зоне] СВО. Данные системы сейчас впервые апробируются на танке Т-80БВМ", - рассказал представитель военного ведомства.