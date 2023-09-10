Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ около Змеиного

Черноморский флот в районе острова Змеиный уничтожил три военных катера американского производства с украинским десантом на борту. Они направлялись в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.
"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", - заявили в ведомстве.
Ранее в ведомстве сообщили, что российские ПВО сбили восьми украинских беспилотников над Черным морем в районе Крыма.