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Морская авиация уничтожила три катера с десантом ВСУ у острова Змеиный

Черноморский флот в районе острова Змеиный уничтожил три военных катера американского производства с украинским десантом на борту. Они направлялись в сторону Крыма, сообщили в Минобороны России.

Самолеты ЧФ уничтожили три катера с десантом ВСУ около Змеиного
© РИА Новости

"Сегодня ночью в западной части акватории Черного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", - заявили в ведомстве.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские ПВО сбили восьми украинских беспилотников над Черным морем в районе Крыма.

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