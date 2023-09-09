СМИ: нестандартные минные поля стали проблемой для ВСУ

Российские саперы и военные инженеры создают нестандартные минные поля, рассказал обозреватель Райан Пикрелл в статье для Business Insider. Он пояснил, что эти минные постановки стали проблемой для ВСУ.

Автор статьи пояснил, что эксперты определяют нерегулярные минные поля как особенно сложные аспекты российской оборонительной стратегии.

По словам обозревателя, глубина минных полей составляет до 500 метров, что лишает противника возможности их быстро прорвать.

Российские саперы не только осуществляют тотальное минирование, но и изобретают различные ловушки. В частности, особым способом устанавливают противотанковые мины, сооружают начиненные взрывчаткой траншеи-ловушки.

Нестандартная установка мин, ловушки и другие факторы значительно усложнили украинским военным разведку полей и их преодоление, заметил аналитик.

«Прикрытые минометами, артиллерией или авиацией минные поля стали постоянной проблемой для Украины», - констатировал Пикрелл.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что российские военные установили вдоль линии соприкосновения минные поля, сопоставимые по размерам с Западной Германией.