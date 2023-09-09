На Украине заявили о применении методик НАТО для атак по территории России

Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина использует методики НАТО для ударов по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

© газета.ру

Скибицкий также сообщил, что ведомство определяет «наиболее критические цели и объекты» для атак по российской территории. Он отметил, что речь идет о «военных объектах и объектах оборонно-военного комплекса».

По словам замначальника ГУР, Киев активно применяет беспилотники, ракетные системы и агентуру в России.

«В том числе используем методики НАТО, наших партнеров», — заявил Скибицкий.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в течение 8 сентября Вооруженные силы Украины выпустили по российскому региону 99 снарядов.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотники на подлете к административному центру (Брянску) и в небе над самим городом.