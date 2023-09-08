Румыния, США и Украина проведут военные учения

Военно-морские силы Румынии и США проведут с 11 по 15 сентября в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран-союзников. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что маневры проведут в зоне ответственности ВМС Румынии. Также в них поучаствуют представители Болгарии, Великобритании, Турции, Франции и Украины.

В ВМС Румынии подчеркнули, что основная задача учений — развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации.

6 сентября Минобороны Армении сообщило, что совместные с США учения EAGLE PARTNER 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября. По данным ведомства, военные отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.